رئيس الوزراء: تحقيق العدالة الاجتماعية من أولويات الحكومة

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اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، مع عدد من الوزراء، في إطار متابعة الموقف التنفيذي والخطوات الجارية لاستكمال المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، حيث حضر الاجتماع وزراء الاسكان والكهرباء والبترول والمالية والتموين والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل.

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وخلال الاجتماع عرض الوزراء الموقف المتعلق بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات؛ للتأكد من سيرها وفق المعدلات المطلوب، وسعي الحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والارتقاء بها على الوجه الأفضل، وذلك وفق رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي يحتل ترتيباً متقدماً ضمن أولويات الحكومة.