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صور| مدير مؤسسة «برشلونة» يزور مطروح لاستكشاف مواهب كرة القدم

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 كتب - محمد العمدة

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مارك إيالا، المدير المسئول بمؤسسة برشلونة العالمية، في إطار الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، لتنفيذ أحد البرامج الخاصة بالمؤسسة على أرضها.

وبحث إيالا مع المحافظ، قيام مؤسسة برشلونة بتدريب 200 طفل من الناشئين، من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة، وقضاء فترة معايشة، بالإضافة إلى تدريب عدد من مدربي كرة القدم بمطروح، عبر الاستعانة بالخبرة الإسبانية.

وأوضح مارك إيالا، أن المؤسسة تُدرب الناشئين من 7 سنوات وحتى 16 عامًا، ليس على مهارات كرة القدم فقط، ولكن على المهارات السلوكية وتأهيل القدرات والمبادئ لدى النشء.

وأضاف أنه تم اختيار محافظتي القاهرة ومطروح، من أجل البدء في تنفيذ البرنامج، مقدمًا الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الاستقبال وحسن التعاون.

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كما تفقد عددًا من الملاعب بمدينة مرسى مطروح، برفقة مسئولي الشباب والرياضة بالمحافظة، من أجل الوقوف على إمكانات الملاعب بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لوزير الشباب والرياضة، ومؤسسة برشلونة، في نهاية اللقاء، لاختيارها المحافظة بجانب القاهرة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا أن مطروح مليئة بالمواهب الكروية.

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