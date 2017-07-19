لجنة الحصر: تضرر 149 محلا تجاريا و4 عقارات في حريق إدفو

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كشفت اللجنة الفنية التي شكلها محافظ أسوان مجدي حجازي، والمكونة من التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية بإدفو، لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق الهائل الذي شب في السوق التجارى فجر اليوم، الأربعاء، أن هناك 149 محلاً تجاريًا و4 عقارات سكنية، تضررت بشكل جزئي وكلي من جراء الحريق، من بينهم مول تجاري.

وأكدت اللجنة استكمال أعمال الحصر لباقي المحال التجارية بعد الانتهاء مباشرة من أعمال تبريد الحريق للمحلات المتبقية.

ومن جانبه، قال المحافظ اللواء مجدي حجازي، إنه قرر تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية بإدفو، وجهات أخرى معنية، لحصر كافة الخسائر المادية والعينية جراء الحريق، لتحديد التعويضات التي يتم صرفها وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.

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وكلف حجازي، أيضا بقيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات السكنية ومباني المنازل المجاورة لمنطقة الحريق، والتي تم إخلاؤها تمامًا من الأهالي المقيمين فيها فور اندلاع الحريق للحفاظ على سلامة أرواحهم من أي أخطار أو أضرار محتملة.

وأوضح المحافظ، أن الحريق لم يشهد أي خسائر في الأرواح، عدا وجود بعض الإصابات البسيطة نتيجة اختناقات الأدخنة، مشيرًا إلى أنه تم تحويل تلك الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم تماثلهم للشفاء وخروجهم.