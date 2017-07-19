السيطرة على حريق بـ"هندسة الزقازيق".. ورئيس الجامعة: لم يسفر عن خسائر

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بمبنى كلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وقال الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، إن الحريق محدود للغاية، نشب بغرفة تحتوي على مجموعة من الأوراق المُهملة وعدد من الكتب الخاصة بأحد أساتذة الكلية.

وأضاف "عبدالباري" في تصريح لـ"مصراوي" أن الحريق لم يسفر عن أية خسائر، باستثناء بعض الأوراق والكتب التي التهمتها النيران.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران.