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عباس يقطع زيارته للصين بسبب توتر الأوضاع بالقدس

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مصراوي Masrawy

عباس يقطع زيارته للصين بسبب توتر الأوضاع بالقدس

06:15 م الأربعاء 19 يوليو 2017

عباس يقطع زيارته للصين بسبب توتر الأوضاع بالقدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ): 

قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، زيارته إلى الصين وسط احتدام التوتر مع إسرائيل على خلفية إجراءاتها الأخيرة في المسجد الأقصى شرق القدس.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس "قرر قطع زيارته الخارجية والعودة إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة الأوضاع والتطورات في مدينة القدس خاصة بالمسجد الأقصى".

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن عباس سيدعو فور وصوله إلى الأراضي الفلسطينية إلى اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية لبحث "الاعتداءات" على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وذكر أبو ردينة أن عباس "يجري سلسلة من الاتصالات عربيا ودوليا لمنع تدهور الأوضاع".

وكان من المقرر ان يختتم عباس زيارته الرسمية للصين، التي بدأها قبل ثلاثة أيام، غدًا الخميس.

يذكر أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، صباح الجمعة الماضي، بعد أن شنوا هجوما مسلحا على عناصر من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم.

وعقب الحادثة أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى حتى ظهر الأحد وأعادت فتحه بعد أن نصبت بوابات الكترونية للتفتيش والمراقبة على مداخل المسجد الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

وسببت الخطوة الإسرائيلية مواجهات يومية بين مصلين فلسطينيين يرفضون دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية والشرطة الإسرائيلية التي تصر على إجراءاتها

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