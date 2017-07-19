7 فنانين أهانوا الشعب السوري.. أحدهم رفض الاعتذار وأخرى: مشاركينا أرضنا

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الموقف السياسي للفنان قد يضعه على المحك، وعلى حافة الفشل في بعض الأوقات، فيصبح آيلًا للسقوط إذا لم يكن موقفه ورأيه صحيحًا يتوافق مع ما هو سائد في المجتمع، ولعله السبب الذي يجعل كثيرًا من الفنانين يمتنعون عن إبداء آرائهم أو تدخلهم في السياسة، ومع ذلك فالبعض يقع في الفخ، ومن بينهم بعض الفنانين الذين اتهموا بإهانة الشعب السوري عن قصد أو دون قصد، ما دفع بعضهم إلى التراجع، ونستعرض فيما يلي أبرز هؤلاء الفنانين..

1- نادين الراسي

آخر من أثار الجدل في الوسط الفني بشأن إهانة السوريين، كانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، والتي شنت حربًا على اللاجئين السوريين بلبنان بعد تطاول بعضهم على الجيش اللبناني، حيث قالت نادين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "ع الحالتين نصيحة افرقونا بريحة طيّبة.. قلوبنا طيّبة كتير بس لحمنا قاسي ومُرّ كتير! اسألوا التّاريخ والحَقوا جغرافيّة أصولكُن.. مشاركينّا أرضنا وميِّتنا وقمحنا وطرقاتنا وعقلبنا أحلى من العسل وكرامتنا من كرامتكُن.. لبنانيّة عم بيموتوا ع الأراضي السّوريَة تيحموا أرضكُن و َرضكُن من داعش.. بعد كل هيدا البعض يتطاول ع الجيش اللبناني إيه فشَرتوا.. جيشنا بطل وثَقّف مش شغلة اللي ما عنده شغلة وممّا هَبّ و دَبّ.. أو بفسِّركُن أكتر؟! بلاها أفضل.. كِلوا من صحنّنا وريتوا ألف صحّة وهنا آمين يا رب بس حَذاري والتَفّ! وقد أعذِرَ مَن أَنْذَر".

منشور "الراسي" كان سببًا في هجوم كثير من رواد السوشيال ميديا والفنانين عليها، وهو ما دفعها إلى الاعتذار للشعب السوري في منشور آخر أوضحت فيه أنها لم تقصد الشعب السوري كله، إنما فئة محددة، قائلة: "أكيد باعتذر من كل حدا انزعج من كلامي بس بأكِّدلكن فهمتوني غلط، أنا إمِّي سوريّة يا جماعة وأقاربي بالجيش السوري لليوم".

2- مايا دياب

المطربة اللبنانية "مايا دياب" عبرت قبل أيام قليلة عن دعمها للجيش اللبناني، لكنها في الوقت نفسه أهانت الشعب السوري بتغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها: "بالحرب حطّيناكن بقلبنا بس بالوقاحة رح تدوقو جزمة جندي بلادي"، وهو ما عرضها لهجوم واسع من جمهورها.

3- أحمد آدم

في مايو من العام الماضي، سخر الفنان "أحمد آدم" في إحدى حلقات برنامجه "بني آدم شو" عبر فضائية "الحياة"، من أزمة مدينة حلب السورية، حيث قال: "بقالنا خمس سنين سوريا والعراق وليبيا واليمين يفككوا وفجأة لما الجيش السوري قرب ياخد حلب أمريكا بعتت 250 عسكري تحارب داعش.. وكأنهم راحوا يلعبوا بلاي ستيشن.. واللافيه الكبير أن يادوب الـ250 عسكري أمريكاني وصلوا يوم الأربعاء تاني يوم الدنيا ولعت في حلب وأول شىء اتضرب المستشفى.. طب إزاي؟! حلب هي المدينة الوحيدة اللى رفضت المعارضة ووقفت مع بشار الأسد.. هل يعقل إنه يضربها"، كما أشار إلى فبركة صور الشهداء.

وتسببت تلك التصريحات في هجوم عنيف على الفنان أحمد آدم، الذي عاد وأوضح في حلقة أخرى من البرنامج: "أنا من إمتى بتريق على الشهداء، أنا فنان ولدينا في مصر كل يوم شهداء، ده جزمة كل شهيد وأم شهيد في الوطن العربي على دماغي من فوق.. أنا قولت إنها خناقة بين جبهة النصرة وجند الشام ولا الجيش السوري"، ورغم تلك التصريحات فإنه أصر على عدم الاعتذار.



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4- عمرو مصطفى

الملحن والمغني عمرو مصطفى، اتهم هو الآخر في مايو من العام الماضي، بإهانة الشعب السوري بعد سخريته من الصور المتداولة لشهداء حلب، وعلّق عليها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "وكالة "رويتر" للإنتاج الفني.. ما شاء الله على الاحترافية في فن التصوير وضبط الإضاءة.. وكمان نضافة الماكيير.. من غير بهدلة للملابس واستخدام لأجود الخامات.. حتى التراب زي الفل"، وهو ما عرضه لانتقاد الكثيرين، وأصدرت هيئة قضائية تطلق على نفسها "مجلس قضاة سوريا الأحرار"، وهي تابعة للمعارضة السورية، ما سمته بـ"مذكرة توقيف" ضده، بتهمة "التحريض على القتل الجماعي ضد السوريين".

5- رغدة

عرفت الفنانة السورية "رغدة" بموقفها المؤيد للرئيس السوري بشار الأسد، وانتقادها الدائم للمعارضة السورية، ولكنها سخرت من مذابح حلب في أبريل من العام الماضي بنشر كاريكاتير يهين المعارضة السورية ويسيء للشهداء.

6- ريهام سعيد

اتهمت الفنانة والإعلامية "ريهام سعيد" في سبتمبر عام 2015 بإهانة اللاجئين السوريين، عندما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار" توزع المساعدات عليهم في مخيمات لبنان بطريقة مهينة، حيث ظهر الكثير منها يجري وراء عربة المساعدات، كما تحدثت عنهم بطريقة أقرب للشماتة، موضحة أن هذا يكون حال من يفرط في بلاده، وهو ما دفع الكثيرين من جمهور وإعلاميين وفنانين لمهاجمتها والمطالبة بوقف برنامجها.

7- إلهام شاهين

كثيرًا ما أثارت الفنانة إلهام شاهين غضب السوريين والمصريين معًا بدافعها عن النظام السوري ومهاجمة المعارضة السورية، كما وصفت مجازر سوريا بـ"الجرافيك" بعد زيارتها لسوريا في مايو الماضي ضمن وفد مصري للمشاركة بعيد الفنانين السوريين، وأوضحت أنها سافرت إلى دمشق فلم تجد أي آثار للحرب عكس ما تتناقله وسائل الإعلام، وهو ما أشعل موجة من الغضب تجاهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.