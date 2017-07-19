بالصور.. 324 طالبًا يسجلون رغباتهم في ثالث أيام التنسيق بالمنوفية
بالصور.. 324 طالبًا يسجلون رغباتهم في ثالث أيام التنسيق بالمنوفية
05:49 م الأربعاء 19 يوليو 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، إن 324 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في اليوم الثالت لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة.
وأكد "الخولي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه بلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 190 طالبًا وطالبة، مقسمين 88 طالبًا و102 طالبة، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 134 طالبًا، موزعين 48 طالبًا و86 طالبة.
وأضاف "الخولي" أنهم وفروا كل الخدمات والأجهزة، للتسهيل على الطلاب في تسجيل رغباتهم بجانب تخصيص موظفين، للرد على استفساراتهم.
وأكد رئيس جامعة المنوفية عقده جولات تفقدية يومية، للاطمئنان على سير العمل في مراحل التنسيق الإلكترونى لطلبة الثانوية العامة بصالات كلية الحقوق، والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
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