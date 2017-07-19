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حاكم الشارقة يتبرع بـ5 ملايين جنيه لإنشاء مركز زراعة الكبد في المنصورة

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مصراوي Masrawy

حاكم الشارقة يتبرع بـ5 ملايين جنيه لإنشاء مركز زراعة الكبد في المنصورة

05:55 م الأربعاء 19 يوليو 2017

حاكم الشارقة يتبرع بـ5 ملايين جنيه لإنشاء مركز زراعة الكبد في المنصورة

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، تبرع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 5 ملايين جنية، لإنشاء مبنى زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي.

وقدم الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة المنصورة، الشكر للشيخ سلطان بن محمد القاسمي، خلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية وعمداء كليات الجامعة.

كما قدم رئيس جامعة المنصورة، الدعوة لحاكم إمارة الشارقة، لزيارة جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية.

ويتكون مبنى زراعة الكبد المزمع إنشائه بمستشفى جامعة المنصورة، من 9 طوابق على مساحة 800 متر مربع، ويضم طابقًا للعيادات الخارجية، وآخر للعمليات، وثالث للعناية مركزة، بالإضافة إلى 3 طوابق إقامة للمرضى وطابق للأرشيف الطبي، ومكاتب إدارية، وطابق للبحث العلمي، وآخر للإقامة بأجر، بتكلفة إنشائية قدرها 30 مليون جنيه وتجهيزات طبية بتكلفة 70 مليون جنيه.

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