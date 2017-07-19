قطر تبدأ حصر الخسائر التجارية بسبب المقاطعة

الدوحة - (د ب أ):

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع الشركات القطرية إلى التواصل مع الغرفة لحصر الأضرار التي تعرضت لها هذه الشركات نتيجة لما وصفته بـ"الحصار" المفروض على قطر من قبل عدد من الدول العربية على رأسها (السعودية ومصر والامارات والبحرين).

وقال بيان صحفي للغرفة صدر، اليوم الأربعاء، حصلت وكالة الانباء الألمانية على نسخة منه "إنها قامت بوضع استبيان عبر موقعها الالكتروني لحصر هذه الاضرار، وتحديد حجمها ورفعها الى لجنة المطالبة بالتعويضات، والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر".

وقال سيف بن يوسف الكواري، مدير إدارة اللجان ومجلس الأعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية لحصر أضرار منتسبي الغرفة نتيجة المقاطعة، إن الغرفة قامت بإعداد الاستبيان لحصر اضرار الشركات القطرية نتيجة الحصار.

ودعا الكواري اصحاب ومسؤولي الشركات القطرية إلى تقديم شكاواها لتحديد حجم الاضرار التي لحقت بالشركات وبدقة.

وأوضح الكواري أن إدارة الغرفة ستقدم الشكاوي إلى لجنة المطالبة بالتعويضات للمطالبة بها وفق الآلية الخاصة بعملية التقاضي.