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إيناسيو يوافق علي رحيل «ميجيل» ويتمسك بـ «تفاريز و بيدرو»

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إيناسيو يوافق علي رحيل «ميجيل» ويتمسك بـ «تفاريز و بيدرو» إيناسيو يوافق علي رحيل «ميجيل» ويتمسك بـ «تفاريز و بيدرو»

التحرير

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أبدى البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادل مرونة في رحيل أحد أفراد جهازه المعاون وهو كارلوس ميجيل وإحضار مدرب برتغالي أخر وفقًا لمصدر داخل المجلس الأبيض.

فيما يرغب المجلس في الإطاحة بباقي المساعدين جواوو تفاريز و بيدرو موريرا ويفضل إيناسيو رحيل اسم فقط وسيتم مناقشة الأمر بشكل نهائي خلال الجلسة التي ستجمعه اليوم مع هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي و حازم ياسين أمين الصندوق.

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وفي حالة عدم موافقته على التشكيل النهائي للجهاز سيتم توجيه الشكر له والتفاوض على الشرط الجزائي.

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التحرير

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