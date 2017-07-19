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مدحت عبد الهادي يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك

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مدحت عبد الهادي يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك مدحت عبد الهادي يقترب من الانضمام إلى الجهاز الفني للزمالك

التحرير

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استقر مسئولو نادي على ضم مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق للجهاز الفني للفريق الأبيض  كمدرب مساعد خلال الفترة القادمة.

وكشف مصدر خاص «للتحرير» أنه سيتم عرض التعديلات على البرتغالي «إيناسيو» المدير الفني للفريق خلال جلسة اليوم التي ستجمعه بهاني زادة عضو مجلس الإدارة وحازم ياسين أمين الصندوق على أن يكون عصام مرعي مدربًا عامًا وعبد الهادي مساعدًا وفي حالة رفض المدير الفني للتعديلات سيتم توجيه الشكر له والتفاوض معه علي الشرط الجزائي.

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وكان رئيس مجلس الإدارة قرر أمس ضم عصام مرعي وأيمن منصور للجهاز الفني الأول مدربًا عامًا والثاني مديرًا للكرة قبل أن يعتذر منصور.

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التحرير

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