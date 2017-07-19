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كيف خدع الزمالك خالد قمر؟.. التحرير تُجيب

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كيف خدع الزمالك خالد قمر؟.. التحرير تُجيب كيف خدع الزمالك خالد قمر؟.. التحرير تُجيب

التحرير

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قام مسئولو  بتوثيق عقد خالد قمر مهاجم الفريق والذي كان قد وقع عليه قبل الرحيل علي سبيل الإعارة إلى نادي الاتحاد السكندري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب تعرض لصدمة كبرى حينما وصلت إليه معلومة توثيق الزمالك لعقده القديم دون الإتفاق على تفاصيله.

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وتفاجئ اللاعب بأنه تم تحديد مستحقاته في العقد كالتالي: 150 ألف جنيه في الموسم الأول و200 ألف جنيه في الموسم الثاني و250 ألف جنيه في الموسم الثالث وهو مخالف تمامًا لما كان متفقًا عليه مع اللاعب خاصة وأن هذه المبالغ تعادل عقد لاعب ناشئ ويُذكر أن اللاعب كان قد وقع علي بياض قبل الرحيل.

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التحرير

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