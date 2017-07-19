عبدالعال لطلاب الثانوية: "بكم ننتظر فجر الحرية والتفوق"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن النجاح الذى حققه اوائل الثانوية العامة يعود للعديد من العوامل التى أدت إلى القضاء على الظواهر السلبية فى منظومة التعليم منها القضاء على الغش الذى كان "ُبة" فى حبين التعليم المصرى، حسب تعبيره.

واضاف خلال تكريم البرلمان لأوائل الثانوية العامة والفنية، أن دستور 1923 والدستور الحالى ولد فى قاعة مجلس الشورى وتسعد باستضافة شباب مصر النابغين والمتفوقين مؤكدا أن الدولة تعقد الأمال على أبنائها المتفوقين ومستقبل الوطن فى ايديهم ويسعى الجميع لدعمهم.

وأكد أن العلم يمثل التقدم والاجتهاد يمثل الدعامة الثانية لبناء البلد ووجه حديثه لطلاب الثانوين قائلا: "بكم نتتظر ظهور فجر جديد.. فجر الحرية والتفوق".

وأكد عبدالعال أن محلس النواب حريص كل الحرص على بذل كافة الجهود للنهوض بالمؤسسات التعليمة لتؤدى رسالتها على أفضل ما يكون.

وطالب عبدالعال أوائل الثانوية بالانفتاح على ثقافات العالم باعتبارهم انتقلوا من مرحلة الانصراف والحضور إلى مرحلة الحرية المسئولة.​