بعد 7 أيام من الحجب.. إعلان نتيجة 20 طالب "ثانوي" في المنوفية غدًا

المنوفية - مروة فاضل:

قال إبراهيم راضي، ولي أمر أحد طلاب الثانوية العامة المحجوب نتيجتهم، إنهم سيتسلمون نتيجة أبنائهم، غدًا الخميس، من "كنترول" وزارة التربية والتعليم، بعد حجبها بـ7 أيام.

وأضاف "راضي" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم هدأ من غضب أهالي 20 طالبًا محجوبة نتيجة أبنائهم، بعد اتخاذه قرارًا بأداء الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء في الدور الثاني، وإعلان نتيجتهم بعد أيام.

وأوضح "راضي" أن القرار أنصف الأهالي، خصوصًا أن مادة الاقتصاد والإحصاء لا تضاف للمجموع، ما يضمن حق هؤلاء الطلاب في الحصول على مجموعهم الحقيقي، وتوزيعهم على مكتب التنسيق، ودخول الكليات دون تأجيل.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد حجبت نتيجة لجنة كاملة من مدرسة سبك الضحاك الثانوية في المنوفية، والتي تضم 20 طالبًا، معلنة رسوبهم ومنعهم من دخول امتحانات الدور الثاني، بعدما حرر رئيس اللجنة محضر غش جماعي لهم بمادة الاقتصاد والإحصاء.