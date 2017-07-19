عبد العال عن «أحداث الوراق»: يجب الحفاظ على حق الدولة والمواطنين

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استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس النواب عن دائرتى أوسيم والوراق، وذلك للإطلاع على ما يتم بشأن أحداث جزيرة الوراق.

وأكد الدكتور على عبد العال، بحسب بيان صادر عن المجلس، حرص المجلس على المتابعة الدائمة للأحداث، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين بشأن هذه الأحداث والوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن هذه الأزمة.

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ويذكر أن الجزيرة شهدت الأحد الماضي، اشتباكات بين أهالي وقوات الأمن، التي كانت تنفذ حملة إزالة لعدة مبان سكنية، ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة العشرات من الطرفين، إضافة إلى القبض على عدد من الأهالي.