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البرلمان يستقبل أوائل الثانوية العامة.. عبد العال :«بكم سنبني البلد»

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البرلمان يستقبل أوائل الثانوية العامة.. عبد العال :«بكم سنبني البلد» البرلمان يستقبل أوائل الثانوية العامة.. عبد العال :«بكم سنبني البلد»

التحرير

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وصف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أوائل الثانويّة العامة بخيرة شباب ، موجها الشكر لأولياء الأمور، والمعلم الذى قال عنه أنه هدم حقه فى يوم من الأيام، ومسخت صورته الكثير من الأفلام رغم إثباته أنه هو من يصنع التفوق، والمدرسة الحكومية، التى تعد مصنع التفوق، وفق قوله.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال احتفالية مجلس النواب لتكريم أوائل الثانوية العامة بقاعة الشورى بمقر البرلمان، بأنه فى هذه القاعة التاريخية ولد دستور عام 1923، وولد دستور 2014، وتحكى تاريخ الآباء والأجداد العظام، وتسعد الآن باستقبال، متابعا فى كلمته للطلبة: "بكم سنبنى مستقبل مشرق، بكم نتطلع إلى أمل فجر جديد، ولن ننهض إلا بالعلم، وإذا كان العلم يمثل الدعامة الأولى للتقدم، فالاجتهاد والأخلاق دعامة أخرى، واصلوا تفوقكم فى المرحلة الجامعية، فما فعلتوه مرحلة أولى، وأنا أثق فيكم".

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ووصف رئيس البرلمان، طارق شوقى، وزير التعليم بالعالم الجليل، مؤكدا أنه بمساندة أوفياء منهم الدكتور جمال شيحة، استطاع الوصول إلى منظومة دقيقة للثانوية العامة، مؤكدا أن مجلس النواب لن يدخر جهد مع لإصلاح منظومة التعليم، متابعا: "وزير التعليم أخبرنى صباح الْيَوْمَ أن شهر ستمبر المقبل سيشهد طفرة كبيرة فى مجال التعليم".

كانت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استضافت أمس الثلاثاء، الطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 99.3 % وكرمت الطالبة وأسرتها، قبل بدء اجتماع اللجنة المقرر لمناقشة بعض الموضوعات المهمة.

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التحرير

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