فيديو| بمشاركة صلاح.. ليفربول يفوز على كريستال بالاس وديًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز فريق ليفربول على نظيره كريستال بالاس، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، استعدادًا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهد اللقاء مشاركة محمد صلاح أساسيًا، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 50 دقيقة من زمن المباراة.

سجل ثنائية ليفربول كل من دومينيك سولانكي في الدقيقة الـ61، وديفوك اوريجي في الدقيقة الـ79.

شاهد أيضا

يذكر أن ليفربول قد واجه فريق ويجان اتلتيك وديًا الأسبوع الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله الدولي المصري محمد صلاح.