حكاية هدف أحرزته الجماهير في شباك حارسها دون لمس الكرة

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نجح فريق ليفربول تحت قيادة مدربه الفرنسي جيرارد هولييه، في التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لعام 2001، على حساب ألافيس الإسباني، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، قبل أن يحسم ليفربول المباراة بالهدف الذهبي في الدقيقة 117 من الوقت الإضافي، بعد تسجيل مدافع ألافيس ديلفي جيلي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، وذلك عندما اصطدمت الكرة به وغيرت اتجاهها نحو الشباك.

وشعر المدرب الفرنسي هولييه بالفرحة الكبيرة بذلك الهدف الحاسم، الذي مكنه من الفوز باللقب الذي خسره منذ 18 عامًا قبل ذلك النهائي في سيناريو مشابه بعض الشيء لما حدث في نهائي عام 2001.

ففي عام 1983، كان هولييه مدربًا لفريق لانس الفرنسي الذي شارك حينها في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي، وشاءت الأقدار أن يواجه لانس 3 فرق بلجيكية في تلك المسابقة، ونجح في تخطي عقبة جينت في الدور الأول ومن ثم رويال أنتويرب في الدور الثاني قبل أن يصطدم بفريق أندرلخت في دور الـ16 من المسابقة.

وشهدت تلك المواجهة حضورًا جماهيريا كبيرًا بسبب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها أندرلخت في بلجيكا، وتسبب ذلك الحضور الجماهيري الكبير في حسم نتيجة المباراة، ولكن ليس من خلال التشجيع بل بطريقة أخرى طريفة.

ونجح أندرلخت في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب فيلكس بولايرت في فرنسا في إسكات جماهير الفريق المضيف في الدقيقة 87 من عمر المباراة، عندما تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فاندينبرج.

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وشعر الكثيرون بأن المباراة قد حسمت في ظل تبقي 3 دقائق فقط على النهاية، وحاول لاعبو أندرلخت تضييع الدقائق المتبقية من خلال الاستحواذ السلبي على الكرة وتمريرها بين المدافعين.

واندلعت أعمال شغب طفيفة خلال تلك الدقائق بين جماهير الفريقين حتى أتت الدقيقة 89، عندما قرر مدافع أندرلخت كينيث برايل إرجاع الكرة إلى حارسه كي يلتقطها بيده، إلا أن الكرة غيرت مسارها بشكل مفاجئ وسكنت شباك الفريق البلجيكي ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" احتساب الهدف باسم حارس المرمى مونارون بالخطأ في مرماه.

وأوضحت إعادة الفيديو أن الحارس لم يلمس الكرة من الأساس، بل اصطدمت الكرة بحجر ألقي من جماهير أندرلخت نفسها التي وجدت خلف ذلك المرمى، والتي ألقته أثناء شغبها مع جماهير الفريق المضيف، لتحرم بذلك الجماهير البلجيكية فريقها من تحقيق فوز تاريخي على الملاعب الفرنسية.

ولحسن حظ الفريق البلجيكي أنه تمكن من الفوز في لقاء الإياب في بلجيكا بهدف نظيف، ليودع لانس البطولة، وتأبى الأقدار منح بطاقة التأهل للمدرب جيرارد هولييه بذلك الهدف، قبل أن يحسم بعدها بـ18 عامًا لقب نفس البطولة وبطريقة مشابهة لذلك الهدف.