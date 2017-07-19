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وفد إيراني يزور الدوحة لعقد صفقات تجارية

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مصراوي Masrawy

وفد إيراني يزور الدوحة لعقد صفقات تجارية

05:22 م الأربعاء 19 يوليو 2017

وفد إيراني يزور الدوحة لعقد صفقات تجارية

محمد بن أحمد بن طوار

الدوحة - (د ب أ):

بحث وفد من رجال الأعمال الإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، مع رجال أعمال قطريين بحضور نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن طوار، ونائب وزير الصناعة والمعادن الإيراني، خسرو تاج إمكانية عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجال الأغذية.

وعرض الوفد الإيراني عددًا من المنتجات على ممثلي شركات استيراد الأغذية القطرية وإبداء الرغبة في دخول السوق القطري.

وأبدى بن طوار في كلمة ترحيبيه حرص رجال الأعمال القطريين على زيادة حجم التجارة بين البلدين وتطلعهم إلى التعاون المشترك مع الشركات الإيرانية العاملة في قطاع الأغذية.

وأكد استعداد الغرفة القطرية لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه أكد تاج حرص إيران على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، آملا في أن تسهم الزيارة واللقاءات الثنائية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني للبلدين.

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