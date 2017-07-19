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"معلومات الوزراء" ينفي احتواء الفواكه الصيفية على مبيدات سامة

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مصراوي Masrawy

"معلومات الوزراء" ينفي احتواء الفواكه الصيفية على مبيدات سامة

05:31 م الأربعاء 19 يوليو 2017

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد في عددٍ من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باحتواء الفواكه الصيفية، ومنها: "البطيخ والخوخ"، على مبيدات سامة، وتسببها في إصابة المواطنين بنزلات معوية.

وتواصل مركز دعم اتخاذ القرار، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدةً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها إثارة البلبلة بين المواطنين.

وشددت وزارة الزراعة، على أن الفواكه الصيفية، ومنها: " ‏البطيخ والخوخ ‏‏الموجود بالأسواق"، آمنةً تمامًا، وغير ضارة ولا تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن المعمل المركزي لتحليل "متبقيات المبيدات" يحصل على عينات بصفةٍ دورية ومستمرة من الأسواق الرئيسية للكشف عن مدى تركيز المبيدات بهذه المحاصيل، مشيرةً إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق نظام "المطبقين" في جميع المحافظات، لافتةً إلى أن النظام الجديد سيعمل على التخلص من كل المشاكل الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة التصديرية وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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مصراوي Masrawy

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