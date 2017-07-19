الحكومة تنفي زيادة سعر رغيف الخبز

كتب- محمد غايات:

قال مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن اتجاه وزارة التموين لرفع سعر رغيف الخبز المدعم على المواطنين، أمر غير صحيح، وذلك عقب قرار تحرير سعر تداول الدقيق المدعم لأصحاب المخابز.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم وأن الحكومة ملتزمة بتوفيره للمواطنين بسعر 5 قروش، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيداً على حرص الدولة ‏لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن تحرير سعر تداول الدقيق المدعم يهدف إلى تعظيم دور المطاحن ‏والمخابر باعتبارهم شركاء في صناعة الخبز التي تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا، مشيرة ‏إلى أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من ‏خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تشتري المخابز الدقيق المنتج بالسعر الحر ‏أيضاً، الأمر الذي يؤدي بدوره لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق ‏المدعم وتقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات ‏القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع - على غير حق - سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528). ​