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مجدي يعقوب: الشباب هم ثروة مصر.. و"مفيش تقدم دون علم"

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مصراوي Masrawy

مجدي يعقوب: الشباب هم ثروة .. و"مفيش تقدم دون علم"

05:17 م الأربعاء 19 يوليو 2017

مجدي يعقوب

كتب- محمد قاسم:

أعرب الجراح العالمي مجدي يعقوب، عضو مجلس أمناء مدينة زويل، عن سعادته بالمشاركة في دعم وإنشاء المشروع، لافتا إلى أنه التقى العالم الراحل أحمد زويل وكان المشروع حلمه الأكبر في أن تتحول مصر مثلما كانت أيام المصريين القدماء منذ آلاف السنوات وسادوا العالم عن طريق العلم.

وأضاف يعقوب في كلمته خلال حفل توقيع برتوكول تعاون بين مدينة زويل ومؤسسة مصر الخير، أن العلم هو البحث عن الحقيقة مثلما فعل المصريين القدماء، مشيرا إلى أنه لابد أن يعرف الشباب كيف يتم الوصول إلى الحقيقة؟

وأوضح يعقوب أن الاكتشافات الجديدة تجلب الأموال، وأعطي يعقوب مثال برجل الأعمال سميح ساويرس وكيف ساهم العلم في نجاحه، وكيف عاد هذا النجاح على المجتمع بإنشاء المشروعات والمساهمة في تنميته.

وشدد: "من غير علم مفيش تقدم.. ومصر محتاجة جدا للعلم"، مشيرا إلى أن مدينة زويل تمثل العلم والفائدة المجتمعية، وتستخدم العلم لمحاربة الفقر والجهل.

وأكد أن الشباب الذين لديهم عقول هم ثروة مصر، لكن لابد من إعطائهم فرصة لتحقيق ما حققه المصريين القدماء. لافتا إلى أن ذلك هو حلم الراحل أحمد زويل.

وشهد توقيع البرتوكول، الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، بحضور الإعلامية لميس الحديدي، والفنان محمد صبحي، سفير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.​

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