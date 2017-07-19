ننشر أمر إحالة مستشار اقتصادي أمريكي في أكبر قضية "غسيل أموال" بالبنوك –(مستند)

كتب – محمود السعيد:

حصل "مصراوي" على أمر إحالة نيابة الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد فوده، للمتهم سامي صلاح الدين سيد (57 سنة، مستشار اقتصادي)، مصري وحاصل على الجنسية الأمريكية، لمحكمة الجنايات في القضية رقم 390 لسنة 2015، حصر غسيل أموال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم سامي قام من عام 2007 إلى 2012، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بارتكاب جريمة غسل الأموال لمبلغ 7 ملايين و212 ألف دولار أمريكي، والتي تحصل عليها من جريمة التبديد بالقضية رقم 10895 لسنة 2008، وجريمة التزوير في القضية رقم 14836 لسنة 2014، بإجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدم بعضه في عمل سحب نقدي للأموال.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع الآخرين ونسخ بعض الأموال لبعض تلك الشركات، بالإضافة لتحويل الأموال إلى أموال عقارية منقولة استراها باسم شقيقيه "محمد وحازم" وربط ودائع بجزء منها، وكذلك المضاربة ببعضها في البورصات العالمية، بغرض إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وقررت الدائرة 19 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة المتهم سامي صلاح الدين لجلسة 18 أكتوبر، للاطلاع.