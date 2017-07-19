"النواب اللبناني" يدين ممارسات إسرائيل العدوانية في "الأقصى"

بيروت - ( د ب أ):

أدان مجلس النواب اللبناني، الأربعاء، الممارسات "العدوانية" الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني ،داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المناسبة لرفع اليد الإسرائيلية عن المسجد الاقصى وكنيسة المهد.

وأكد المجلس في بيان تلاه رئيسه نبيه بري، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وطالب منظمات الأمم المتحدة خصوصا مجلس الأمن الدولي باتخاذ القرارات المناسبة لرفع اليد الإسرائيلية الاحتلالية عن المسجد القدسي الشريف، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصًا كنيسة المهد.

وتابع بري أن المجلس النيابي اللبناني يطالب الاتحاد البرلماني الدولي وسائر الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية واللغوية بإدانة كافة الإجراءات الاحتلالية الاسرائيلية خصوصًا ما يستهدف منها القدس المحتلة".

وقال: "مرة أخرى نناشد الإخوة الفلسطينيين للتوحد".