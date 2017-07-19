ترامب: على الجمهوريين الوفاء لوعدهم لأمريكا

كتبت- رنا أسامة:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تفاصيل الخطة لقانون رعاية صحية جديد رُبما سيُكشف عنها خلال لقائه بالجمهوريين، اليوم الأربعاء.

وغرّد ترامب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا: "الجمهورين لم يتحدّثوا أبدًا عن مميزات قانون الرعاية الصحية الخاص بهم، وسيكون موعدنا على الغذاء فرصة مناسبة للحديث بشأن ذلك الأمر".

وقال في تغريدة سابقة إنه "سيتناول الغداء في البيت الأبيض اليوم مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، للحديث بشأن الرعاية الصحية"، مُشددًا على أنهم "يجب أن يفوا بوعدهم لأمريكا!".

وكان ترامب دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى التحرّك لإللغاء نظام "أوباماكير"، في إطار حملته الشرسة عليه، في أسرع وقت ممكن، والعمل على خطة لقانون رعاية صحية جديد، على أن يتضمن بنودا تجذب الديموقراطيين أيضا.

وقال ترامب في تغريدة، أمس الثلاثاء، "كما قلت دائما، دعوا نظام "أوباما كير" يفشل، ثم اجتمعوا معا وأسسوا نظام صحي عظيم.. ترقبوا".

وجاء ذلك تعقيبًا على إعلان زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش مكونيل فشل جهود الحصول على عدد كاف من أصوات الجمهوريين لطرح مشروع إلغاء واستبدال أوباما كير للتصويت.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإلغاء نظام أوباما كير، ما خلق حالة من الانقسامات داخل الكونجرس، وفي صفوف المواطنين.