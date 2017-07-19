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اجتماع بين رئيس الزمالك وفاروق جعفر لحسم مصير الجهاز المعاون

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اجتماع بين رئيس الزمالك وفاروق جعفر لحسم مصير الجهاز المعاون اجتماع بين رئيس الزمالك وفاروق جعفر لحسم مصير الجهاز المعاون

التحرير

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يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي ، جلسة خاصة اليوم الأربعاء، مع فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية لوضع التشكيل النهائي للجهاز الفني المعاون للبرتغالي أوجستو إيناسيو.

ويسعى رئيس نادي الزمالك للتوصل للأسماء المناسبة القادرة على تقديم الإضافة للجهاز الفني الحالي على أن يتم إعلانها بشكل رسمي فور الاستقرار عليها.

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وأكد رئيس نادي الزمالك، أن جعفر ضرب المثل لأبناء النادي حينما مد يد العون للمجلس في الأمور الفنية عكس بعض الأسماء الأخرى التي قامت بتجاهل الانضمام للجنة حيث لم يقوم حازم إمام بالرد على التليفونات للانضمام إلى اللجنة فيما اعتذر أيمن يونس عن التواجد في اللجنة.

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التحرير

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