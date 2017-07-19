الأمن العام: ضبط نحو ألف قضية مخدرات و22 تشكيلاً عصابيًا على مدار أسبوع

كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي عددا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية -على مدار أسبوع- في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 916 قضية، وضبط 22 تشكيلا عصابيا ضموا 53 متهما ارتكبوا 89 حادث سرقة متنوعة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 5 هاربين من السجون، 54 هاربا من أحكام المراقبة، وإعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض 57 حادثا في قضايا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، انتحال صفة، حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 88 متهما.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين.

ومن ناحية أخرى تمكنت الإدارة العامة للمرور من خلال حملاتها الانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، خلال 24 ساعة من ضبط 46 ألفا و225 مخالفة مرورية، وألف و96 دراجة نارية مخالفة، ورفع 41 مركبة مخالفة بالميادين العامة والشوارع.

كانت الإدارة العامة للمرور وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.