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إمام المسجد الأقصى: العالم العربي والإسلامي خذلنا

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إمام المسجد الأقصى: العالم العربي والإسلامي خذلنا إمام المسجد الأقصى: العالم العربي والإسلامي خذلنا

التحرير

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طالب خطيب وإمام المسجد الأقصى الشيخ، عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، الدول العربية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ ليرتدع عن إجراءاته التعسفية.

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «الغد»، «هناك خذلان واضح من العالم العربي والإسلامي لذلك لم يكترث المقدسيون من هذا الخذلان لأنهم يتوقعونه».

كما طالب خطيب الأقصى، أهل القدس بشد الرحال إلى الأقصى، بينما حث المسلمين على الضغط على حكامهم للتدخل لحماية المسجد المقدس.

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تابع: «حينما نُشاهد الجرحى في المستشفى يهون علينا جراحنا.. ونحن في سبيل الأقصى كل شيء يهون، كان هناك هجوم وحشي على المصلين بعد صلاة العشاء، والناس كان تهتف بالأقصى، لذلك أدعو الله أنْ يحمي الأقصى».

واصل: «بعد الصلاة كانت الحشود ضخمة لم يرق للاحتلال أنْ يرى مثل هذا العدد، فقرروا البطش لعل وعسى أنْ ينشروا الذعر في نفوس وعقول المقدسيين، إلا أن هؤلاء المقدسيين يزدادون ثباتًا وعزة وكرامة».

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التحرير

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