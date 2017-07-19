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بالصور .. كيف تحصل على فتاوى شرعية رسمية في «مترو الأنفاق»

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بالصور .. كيف تحصل على فتاوى شرعية رسمية في «مترو الأنفاق» بالصور .. كيف تحصل على فتاوى شرعية رسمية في «مترو الأنفاق»

التحرير

أعلن أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق عن بدء العمل بلجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية عملها، كتجربة أولية داخل محطات مترو الأنفاق، من خلال استقبال الجمهور داخل محطة "الشهداء" للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها؛ ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المجمع وشركة مترو الأنفاق.

 

اكشــاك الفتوى في محاطت المترو

وبحسب بيان لشركة مترو الأنفاق، من المقرر أن يستمر عمل اللجنة بشكل يومي على مدار فترتين تبدأ أولاهما: من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا؛ في حين تبدأ الفترة الثانية من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساءً.

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وقالت شركة مترو الأنفاق إن هذه التجربة تلبية لاحتياجات الناس المعرفية وحاجاتهم إلى الإجابة عن أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة بواقع حياتهم، فضلا عن مواجهة الفتاوى المضللة التي تحاول بعض التيارات المتطرفة الترويج لها بأشكال ووسائل مختلفة، ويعمل مجمع البحوث على بيان معالم التيسير في الإسلام ومراعاته لواقع الناس ورفع الحرج عنهم.

 

اكشاك للفتوى في محطات المترو

وبحسب بيان الشركة فإن مجمع البحوث الإسلامية بدأ بالتعاون مع شركة مترو الأنفاق هذه التجربة بعد نجاح الرسائل الدعوية التي يتم توجيهها يوميا من خلال إذاعة المترو، والتي تزامنت فعالياتها مع بداية شهر رمضان، وتستمر على مدار الأعوام المقبلة.

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التحرير

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