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93 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى اليوم الثالث للتنسيق

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93 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى اليوم الثالث للتنسيق 93 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى اليوم الثالث للتنسيق

التحرير

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة العالي والمشرف على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ 93 ألف طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأكد عطا، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن.

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وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ109 آلاف و6 طلاب، بداية من يوم الإثنين الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبل، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، ما يشمل 26 ألفًا و828 طالبًا وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالب وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالب وطالبة.

تجدر الإشارة إلى فتح باب التقديم، اليوم الأربعاء، أمام الطلبة الحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة فى المجموعة العلمية «شعبة العلوم»، والطلبة الحاصلين على مجموع 384 درجة لأقل من 389.5 درجة فى المجموعة العلمية «الشعبة الهندسية»، والطلبة الحاصلين على مجموع 347.5 درجة لأقل من 359 درجة فى المجموعة الأدبية، وتبدأ إجراءات التنسيق وتسجيل الرغبات فى المعامل المتاحة بالجامعات فى التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، كما يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصى أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، ويكون الموقع متاحًا على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، على أن ينتهى إدخال أو تعديل الرغبات فى الساعة السابعة مساء اليوم الأخير فى المرحلة.

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