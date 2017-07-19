يرفض «الطلاق الشفهي».. 15 معلومة عن «أبو العزم» رئيس مجلس الدولة الجديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة.

ويأتي تعيين أبو العزم رُغم قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بالأغلبية، بترشيح المستشار يحيي دكروري -صاحب الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير- منفرداً لرئاسة المجلس خلال العام القضائي المقبل، ورفض ترشيح 3 أسماء، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتجاهل إعمال مبدأ الاقدمية، حيث أن الدكروري وفقًا وفقًا لمبدأ الأقدمية هو الاحق برئاسة المجلس خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذى انتهت ولايته اليوم الأربعاء.

وفي السطور التالية نعرض أهم 15 معلومة عن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد:

1- ولد في 15 سبتمبر 1949، ولد بمحافظة القليوبية.

2- تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1971، بتقدير عام جيد جداً، وعقب تخرجه حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.

3- إلتحق بمجلس الدولة عام 1972.

4 - يرأس أبو العزم حاليًا قسم التشريع بمجلس الدولة وعضوية المجلس الخاص، أحد أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس.

5- ترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية.

6- راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر.

شاهد أيضا

7- أصدر الكثير من الأحكام خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن "السمعة" فى مرشحي مجلس النواب، وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

8- يعمل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشاراً قانونياً لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات.

9- يرى أن إصدار أى قانون دون عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة مهدد بعدم الدستورية.

10- قال إنه لا يشترط في عضو البرلمان أن يتمتع بثقافة قانونية عالية، لكن يرتبط أيضاً بحس وطني ومنطق وفهم للأمور.

11- قال عن تعديل المادة العاشرة بقانون التظاهر، إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأبطلت تلك المادة، والنص الجديد، يتفق مع حكم الدستورية في منح قاضي الأمور الوقتية سلطة إرجاء أو إلغاء او نقل التظاهرة لمكان آخر، وأن النص الجديد لا يُعطي للداخلية سلطة إلغاء او إرجاء التظاهرة من تلقاء نفسها، لكنه ألزمها بتقديم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي يصدر قراره مسبباً.

12- أعلن ترحيبه الشديد بل تأييده بقوة لفكرة الرئيس السيسي، حول الطلاق الشفهي، قائلاً:"أصبح من الضروري إيجاد وسيلة ما لضبط مسالة الطلاق، فبسبب ضغوط الحياة أحيانا يرمي الزوج يمين الطلاق، وبما أن الزواج لا يعترف به إلا من خلال العقود الرسمية، نحتاج أيضاً إلى تحديد وسيلة لإثبات الطلاق، وذلك حفاظاً للحقوق".

13- يرى ضرورة وجود ثورة تشريعية، لوجود قوانين وتشريعات مر عليها عقود طويلة من الزمان.

14- أكد أن مجلس الدولة يعمل باستقلال تام، ولا يتعرض لأية ضغوط من أية جهة، ولا أحد يتدخل في شئون مجلس الدولة، وكل ما يتردد هو من نسج خيال البعض، ومنذ التحاقه بالمجلس لم يتعرض لأية ضغوط في أي وقت من الأوقات، رغم أنه شارك في العديد من الأحكام القضائية الهامة.

15- قال عن القضاة الذين تم تحويلهم للتفتيش بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، إن ما حدث معهم هو التحقق فقط مما ورد بحقهم، وإحالتهم للتفتيش لا يعني إدانتهم.