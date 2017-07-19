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التنسيق: 93 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني حتى الآن

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مصراوي Masrawy

التنسيق: 93 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني حتى الآن

04:33 م الأربعاء 19 يوليو 2017

التنسيق: 93 ألف طالب سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني حتى الآن

كتبت- داليا شبل:

لليوم الثالث على التوالي، استقبلت معامل تنسيق الجامعات، على مدار اليوم، طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، بحد أدنى للشعبة العلمية 390 درجة -الشعبة الهندسية 374 درجة -الشعبة الأدبية 326 درجة.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي الذين سجلوا رغباتهم من طلاب الثانوية العامة منذ صباح أول أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء 93 ألف طالب، عبر مكاتب التنسيق بالجامعات، والموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكانت قد بدأت أول أمس، الإثنين المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، ومن المقرر أن تستمر حتى مساء الجمعة القادم.

وأعلن مكتب التنسيق أن المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات من المقرر أن تبدأ فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى ب ٧٢ ساعة.

وكانت وزارة التعليم العالي في وقت سابق، أرجعت أسباب إنخفاض الحد الأدنى إلى تراجع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 95% وحتى أقل من 100% بحوالي 5% عن العام الماضي، وبالتبعية انخفض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في الكليات.​

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