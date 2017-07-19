بالأرقام.. السر وراء اكتساح فيدرير ونادال لبطولات 2017

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سيطر الثنائي روجر فيدرير، ورافائيل نادال، على البطولات الكبرى هذا الموسم، وذلك بعد أن توج اللاعب السويسري ببطولتي أستراليا المفتوحة، وويمبلدون في الجراند سلام، إلى جانب تتويجه بلقبي بطولتي إنديان ويلز وميامي في بطولات الأساتذة.

وبدوره توج رافائيل نادال، بلقب رولان جاروس في الجراند سلام وبطولتي مونتي كارلو ومدريد في الأساتذة، ولم يخرج من بين يدي الثنائي في البطولات الكبرى سوى لقب بطولة روما للأساتذة فقط.

وبالتالي، نجح الثنائي في التأهل إلى البطولة الختامية للموسم والتي ستقام في لندن في الفترة ما بين يومي 12 و19 نوفمبر والتي يتأهل إليها أفضل 8 لاعبين في العام نجحوا في تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث جمع نادال أكبر عدد من النقاط حتى الآن بواقع 7,095 نقطة، بينما جمع فيدرير 6,545 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه دومينيك تيم المركز الثالث في السابق بجمعه 3,345 نقطة أي نصف ما جمعه كل من فيدرير ونادال من النقاط.

وحلل موقع رابطة محترفي التنس أداء فيدرير ونادال هذا الموسم وترتيبهما في الأفضل بين اللاعبين هذا العام في كل نقطة لمعرفة السر وراء تفوقهما كالأتي:

- نسبة الفوز بالإرسال الثاني: نادال 61% (الأول) وفيدرير 60% (الثاني)

- نسبة الفوز على الإرسال الأول للخصم: نادال 36% (الأول) وفيدرير 33% (الثامن)

- نسبة الفوز بأشواط الإرسال: نادال 89% (السابع) وفيدرير 92% (الثاني)

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- نسبة النجاح في إنقاذ نقاط كسر الإرسال: نادال 69% (الرابع) وفيدرير 69%

(الخامس)

- نسبة الإرسال الأول: نادال 69% (الثالث) وفيدرير 63% (الخامس والعشرون)

- نسبة الفوز بالنقاط على الإرسال الثاني للخصم: نادال 56% (الثالث) وفيدرير 50% (الواحد والعشرون)

- نسبة الفوز بأشواط إرسال الخصوم: نادال 34% (الثاني) وفيدرير 26% (السابع عشر)

- نسبة الفوز بالنقاط على الإرسال الأول: نادال 73% (الخامس والعشرون) وفيدرير 80% (الرابع)

وبالنظر إلى الإحصائيات السابقة، يتضح أن السر وراء تفوق كل من فيدرير ونادال هذا الموسم يأتي من نسبة النقاط التي حصلوا عليها على إرسالهم الثاني ونسبة فوزهم بالنقاط على الإرسال الأول للخصوم ونسبة الفوز بأشواط الإرسال إلى جانب نسبة إنقاذ نقاط كسر الإرسال.