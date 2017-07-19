ضبط أكثر من 14 ألف لتر بنزين وسولار و575 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود -التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة- عن ضبط 8 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 14 ألفا و228 لتر بنزين وسولار، و575 أسطوانة بوتاجاز، و101 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز، و13 قضية في مجال الاستيلاء على أموال الدعم في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 553 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 47 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 28 قضية في مجال اللحوم والطيور، و27 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.