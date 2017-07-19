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رئيس محكمة النقض يؤكد أهمية التعاون الأممي في مجال مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

رئيس محكمة النقض يؤكد أهمية التعاون الأممي في مجال مكافحة الإرهاب

04:16 م الأربعاء 19 يوليو 2017

رئيس محكمة النقض يؤكد أهمية التعاون الأممي في مجال مكافحة الإرهاب

المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض يؤدي اليم

كتب- طارق سمير:

أكد المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التعاون بين كافة دول العالم في سبيل التصدي للإرهاب ومكافحته.. مشيرًا إلى أن القضاء على الإرهاب يستدعي الاهتمام بتربية النشء بالأسرة الصغيرة، فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها الإعلام ومنظومة التعليم والخطاب الديني في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس محكمة النقض للمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة جان بول لابورد والوفد المرافق له، بمكتبه بدار القضاء العالي.

وأكد المستشار مجدي أبو العلا أن الأمن المصري والقوات المسلحة يبذلان جهودا كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا في هذا الصدد إلى جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والكنيسة المصرية في مجال التصدي للأفكار المتطرفة.

وأهدى رئيس محكمة النقض للمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب درع محكمة النقض، مؤكدا على التعاون الدائم بين المحكمة والأمم المتحدة واللجنة.

من ناحية أخرى، استقبل رئيس محكمة النقض الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تم بحث أوجه التعاون بين محكمة النقض ودار الإفتاء.

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مصراوي Masrawy

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