اليوم.. انطلاق إذاعة D.R.N و"جوهر والجلاد ونجوى إبراهيم" أبرز نجومها

كتب- محمد عمارة:

أعلنت شركة "هوم ميديا" التابعة لمجموعة شركات "فالكون"، انطلاق محطتها الإذاعية العامة تحت اسم D.R.N (Digital Radio Network) عبر تردد 93.7 اف إم، بدءًا من اليوم، وذلك بالتزامن مع الحفل الذي تقيمه المحطة الإذاعية الجديدة، مساء الأربعاء، بفندق مينا هاوس، بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والإعلاميين.

وقال خالد حلمي، المدير التنفيذي لشركة هوم ميديا، المالكة للإذاعة، إن برامج المحطة ستبث تباعا بدءًا من منتصف أغسطس المقبل، بمجموعة متميزة من كبار الإعلاميين، والمذيعين الشباب، مؤكدا أن الحفل الافتتاح سيحضره كبار الشخصيات العامة والمسئولين.

وأضاف حلمي لمصراوي، أن الإذاعة تضم: "الإعلامية نجوى إبراهيم، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، وشافكي المنيري، ومدحت العدل، وإيناس جوهر، وخلود نادر، ومحمد الدسوقي رشدي، ومها أحمد، وبوسي شلبي، وهبة الأباصيري، وداليا أبو عمر، ومها بهنسي، وياسمين نور الدين، ومروة شتله، وميرفت المليجي، وهند جاد، وشيماء صبابر ومحمود عباس".

كما تضم الإذاعة مجموعة من شباب المذيعين في قطاع الأخبار لتقديم نشرات إخبارية وهم: "يوسف التهامي، وخليل جمال، ومصطفى خضر، وأحمد الحسيني، وأميرة عبد الرحمن، ومريم سميح، وسارة حسين، ورباب النجار، وأميرة عبد المهيمن، وباسم أبو العينين، وأحمد الحسيني، ومحمود ربيع".

وأكد حلمي، أن انطلاق المحطة سيكون بمثابة الإعلان عن توجهها وخريطتها البرامجية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن أهم ما يميز الإذاعة هو فريق إعدادها الأضخم والأقوى والأكثر تميزًا على مستوى الإذاعات المصرية، وأن اهتمامه بفريق الإعداد نابع من إيمانه بأن التحضير لمحتوى حلقة وبرنامج مميز وجيد، مسؤولية الجميع لا المذيع أو المعد فقط.

وتأسست شركة "فالكون جروب" عام 2006، وحققت نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة حيث إنها تقوم بتغطية 28 محافظة عبر 13 فرعًا في أنحاء الجمهورية، كما يرأس، شريف خالد، مجلس إدارة شركتي فالكون وهوم ميديا.