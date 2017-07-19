ميركل تجري محادثات هاتفية مع الرئيس البولندي حول سيادة القانون

برلين - (د ب أ):

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات هاتفية مع الرئيس البولندي أندجي دودا أمس، الثلاثاء، حول قضايا تتعلق بسيادة القانون.

ولم يعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم، الأربعاء، تفاصيل عن المكالمة السرية، إلا أنه أكد الدعم الألماني للمفوضية الأوروبية التي تجري محادثات مع وارسو حول قضايا تتعلق بسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وكان دودا تدخل بشكل غير متوقع في محاولة الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، وقدم مشروع قانون خاصا به.

ويعد مشروع القانون الذي تقدم به دودا تخفيفا للتشريع المثير للجدل، حيث يقترح أن يكون البرلمان بحاجة إلى أغلبية بمقدار ثلاثة أخماس لاختيار القضاة، وفقا لإذاعة "راديو بولاند".

وهدد دودا بأنه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون الذي قدمه، فإنه سيرفض التوقيع على مشروع قانون آخر مثير للجدل يتعلق بإصلاح المحكمة العليا.

وقال: "لن أوقع على إصلاح المحكمة العليا ما لم يقر البرلمان مشروع القانون الذي قدمته".