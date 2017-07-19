الكشف مجانًا على المرضى بالأربعين والمساجين بقسم فيصل بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

واصلت القافلة التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تقديم خدماتها والكشف بالمجان على أهالي حي الأربعين في السويس وتقديم العلاج للمصابين.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، إن مديرية الأمن نسقت مع قطاع الخدمات الطبية، بالوزارة، وبدأت القافلة عملها، أمس الثلاثاء، بالكشف الطبي على المرضى بالقطاع الريفي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن القافلة توجهت لمركز شباب المدينة بحي الأربعين، وضمت عددًا من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، ووقّعت الكشف الطبي على عشرات المرضى.

وعقب ذلك، توجهت القافلة للكشف الطبي على المساجين والمتهمين المحتجزين بقسم شرطة فيصل، في إطار الاهتمام بحقوق الإنسان، ولاقى ذلك استحسان أهالي المساجين الذين حضر بعضهم الكشف عقب تقديم الزيارات.