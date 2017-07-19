محافظ الأقصر عن حركة التنقلات: تمت بعيدا عن أي وساطة أو مجاملة

الأقصر – محمد محروس:

قال محافظ الأقصر، محمد بدر، إن حركة التنقلات بين قيادات ديوان عام محافظة الأقصر، والتي أجريت اليوم الأربعاء، وشملت نقل وانتداب 70 قياديًا تهدف لتحسين منظومة العمل والدفع بكوادر جديدة في المواقع القيادية ومواقع العمل بالمديريات والإدارات.

وأضاف المحافظ في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أنه وضع ضوابط وقواعد للاختيار قبل إجراء هذه الحركة بعيدًا تمامًا عن أي وساطة أو مجاملات، لافتًا إلى توسيع قاعدة الاختيار للخروج بعناصر متميزة في كافة التخصصات بهدف الاستفادة منهم وضخ دماء جديدة للارتقاء بمستوى العمل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التركيز على العناصر الشابة والمتميزة لإنشاء صف ثاني وصف ثالث في بعض التخصصات من الشباب المتميزين القادرين على الإدارة والذين لديهم قابلية لاكتساب الخبرات بما يعود بالنفع على العمل ويحقق المطلوب.

وأوضح بدر أن إجراء هذه الحركة هو مرحلة أولى يتبعها مراحل تغيير في المديريات والإدارات وأنه لن يتم استثناء أي موقع من التغيير أو التجديد خاصة الجهات ومواقع العمل التي لها احتكاك مباشر بمشاكل المواطن بشكل مستمر، وتمس حياته اليومية، مضيفًا أنه سيتم التقدم للجهات المختصة بمقترح لتعديل الهيكل التنظيمي بما يتطلبه تطوير الأداء في العمل وبما يتناسب لاختيار الكفاءات في الإدارة.