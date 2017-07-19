محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن البعد

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وقع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، بهدف إعداد قاعدة بيانات لمحافظة القليوبية، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد "بيانات الأقمار الصناعية"، ونظم المعلومات الجغرافية.

وقال المحافظ، إن نظم المعلومات تحتوي على المعلومات المستخرجة من المرئيات الفضائية عن الوضع الحالي للكتلة العمرانية للطرق والمجاري المائية، لدعم عملية اتخاذ القرار لخدمة مشروعات التنمية القومية، وأيضًا لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على خطط التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وعدد من قيادات الهيئة واللواء فرحات السبكي السكرتير العام، ورؤساء المدن، وجهات الولاية ومديري التخطيط العمراني، والإدارة الهندسية.

وعقد عشماوي اجتماعًا بأعضاء الهيئة مع رؤساء المدن وأصحاب جهات الولاية لبحث سبل حل الأحوزة العمرانية للمحافظة ومتابعة التعديات باستخدام أجهزة GIS.