أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيسة البرلمان الروسي ترحب بالسفير الأمريكي المحتمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيسة البرلمان الروسي ترحب بالسفير الأمريكي المحتمل

03:58 م الأربعاء 19 يوليه 2017

رئيسة البرلمان الروسي ترحب بالسفير الأمريكي المحتمل

موسكو - (د ب أ):

رحبت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم الأربعاء باحتمالية تولي الدبلوماسي ورجل الأعمال الأمريكي جون هنتسمان منصب السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماتفيينكو القول " لديه خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية، هذا أمر جيد".

وحذرت من أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن تكهنات حول هنتسمان، وقالت " علينا أن نحكم بالأفعال".

وقال ماتفييتكو، التي شغلت منصب سفيرة روسيا لدى اليونان ومالطا في التسعينيات، إن وظيفة كل دبلوماسي هى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

ويشار إلى أن العلاقات بين أمريكا وروسيا تضررت بشدة خلال الأعوام الماضية، حيث تدعم الدولتان جوانب متعارضة في الصراعات بأوكرانيا وسوريا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الثلاثاء أن يعتزم ترشيح هنتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، في منصب السفير الأمريكي لروسيا.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين هنستمان في منصب السفير الأمريكي لروسيا، سوف تكون هذه ثالثة مرة يتولى فيها منصب السفير، حيث عمل في السابق كسفير لأمريكا في كل من الصين وسنغافورة.

ويشار إلى أن هنتسمان يترأس المجلس الأطلنطي وهو معهد لبحوث السياسة الخارجية كما يترأس مؤسسة لعلاج السرطان. وهو عضو في مجالس إدارات شركات كبيرة مثل هيلتون وشيفرون وفورد. ولدى هنتسمان وزوجته ماري كايا سبعة أطفال.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سيناتور روسي: مضطرون للرد على أمريكا في قضية الممتلكات الدبلوماسية

    أخبار

  • تظاهرة وحريق داخل مخيم موريا للاجئين باليونان

    أخبار

  • اليونان: عنف ومخدرات وإهمال حكومي.. يوميات اللاجئين في خيوس

    أخبار

  • تقارير: خفر السواحل اليوناني يفتح النار على سفينة بضائع تركية

    أخبار

إعلان

76af77d08c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا