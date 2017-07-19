رئيسة البرلمان الروسي ترحب بالسفير الأمريكي المحتمل

موسكو - (د ب أ):

رحبت رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ماتفيينكو اليوم الأربعاء باحتمالية تولي الدبلوماسي ورجل الأعمال الأمريكي جون هنتسمان منصب السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ماتفيينكو القول " لديه خبرة كبيرة في مجال الدبلوماسية، هذا أمر جيد".

وحذرت من أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن تكهنات حول هنتسمان، وقالت " علينا أن نحكم بالأفعال".

وقال ماتفييتكو، التي شغلت منصب سفيرة روسيا لدى اليونان ومالطا في التسعينيات، إن وظيفة كل دبلوماسي هى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

ويشار إلى أن العلاقات بين أمريكا وروسيا تضررت بشدة خلال الأعوام الماضية، حيث تدعم الدولتان جوانب متعارضة في الصراعات بأوكرانيا وسوريا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الثلاثاء أن ترامب يعتزم ترشيح هنتسمان، الحاكم الجمهوري السابق لولاية يوتاه، في منصب السفير الأمريكي لروسيا.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين هنستمان في منصب السفير الأمريكي لروسيا، سوف تكون هذه ثالثة مرة يتولى فيها منصب السفير، حيث عمل في السابق كسفير لأمريكا في كل من الصين وسنغافورة.

ويشار إلى أن هنتسمان يترأس المجلس الأطلنطي وهو معهد لبحوث السياسة الخارجية كما يترأس مؤسسة لعلاج السرطان. وهو عضو في مجالس إدارات شركات كبيرة مثل هيلتون وشيفرون وفورد. ولدى هنتسمان وزوجته ماري كايا سبعة أطفال.