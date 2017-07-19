وزير الخارجية المصري يطالب بموقف حازم تجاه التدخلات والسياسات القطرية

بغداد - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاربعاء، على ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من التدخلات والسياسات القطرية.

وقال شكري ، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية العراقية مع نظيره ابراهيم الجعفري، إنه أطلع الجانب العراقي على مجريات الازمة مع قطر، مشددا على ضرورة وقف تمويل الارهاب ودعمه.

وأضاف أن "على المجتمع الدولي التعاون لمحاربة داعش وعدم استغلال الارهاب سياسيا" ، لافتا إلى أن "انجاز تحرير الموصل ينسب الى الشعب العراقي، ومصر تدعم العراق في الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الارهاب"، مشيراً الى "اننا نرفض هذه الظاهرة في المحيط العربي".

وأضاف شكري أنه "لابد من أن يكون هناك موقف حازم من الدور والسياسات القطرية"، لافتاً الى أن "على المجتمع الدولي التعاون لمحاربة داعش وعدم استغلال الارهاب سياسيا".

وتابع شكري أنه "كلما تعززت قدرات العراق ومصر فهو رصيد يضاف لهما"، لافتاً الى أن "بلاده تسعى وبالتعاون مع الحكومة العراقية لاشراك المؤسسات المصرية المعنية بإعادة اعمار المناطق المحررة".

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان صحفي اليوم ، بأن الوزير شكري عقد مع نظيره العراقي جولة حوار استراتيجي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لتوثيق ودعم العلاقات المصرية/ العراقية، واستعرض الجانبان رؤيتهما للأوضاع في المنطقة العربية وأبرز التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية من جانب بعض القوى الإقليمية في المنطقة، وتفشي ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وإصلاح جامعة الدول العربية.

ووصل شكري في وقت سابق اليوم ، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث التقى برئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي وبحث معهما العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة.