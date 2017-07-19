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لتغيبهم عن العمل.. إحالة 97 من العاملين بمستشفيات في المنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 97 من العاملين بمستشفيات في المنوفية للتحقيق

03:52 م الأربعاء 19 يوليه 2017

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محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن البعد

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محافظ القليوبية يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، مجازاة 97 من العاملين بمستشفيات حميات شبين الكوم والصدر والمخ والأعصاب، وإحالتهم للتحقيق.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيلة الوزارة على مجمع مستشفيات ميت خلف، حيث تلاحظ غياب 53 من العاملين بمستشفى الحميات، و23 بمستشفى المخ والأعصاب، و21 بمستشفى صدر شبين.

جرى إحالتهم جميعًا للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية .

كما تفقدت سرور، العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتواجد الأطباء والتمريض بهما، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاستقبال والطوارئ بمستشفى المخ والأعصاب.

وأوصت وكيل الوزارة، بتوفير جهاز صدمات بالاستقبال، كما تفقدت العناية المركزة ولجنة فحص فيروس (سي) للعاملين بالمستشفيات، واوصت بسرعة الانتهاء من جميع العاملين .

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