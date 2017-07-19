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وزير الزراعة يطالب مركز البحوث باستنباط أصناف جديدة لتقليص المحاصيل المستهلكة للمياه

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يطالب مركز البحوث باستنباط أصناف جديدة لتقليص المحاصيل المستهلكة للمياه

03:56 م الأربعاء 19 يوليه 2017

وزير الزراعة يطالب مركز البحوث باستنباط أصناف جديدة لتقليص المحاصيل المستهلكة للمياه

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركزى البحوث الزراعية والصحراء بالعمل على استنباط أصناف جديدة قصيرة العمر وغير مستهلكة للمياه، لافتاً إلى اتباع أساليب الرى الحديث فى رى المحاصيل الزراعية، وتقليص الزراعات الشرهة للمياه.

وقال وزير الزراعة، في بيان له اليوم، إنه جرى بالفعل استباط بعض الأصناف قصيرة العمر من محصول الأرز تعطى إنتاجية عالية وغير مستهلكة للمياه، إضافة إلى أن مركز البحوث الزراعية عمل محسنات للتربة لعدم نفاذية المياه، إلى جانب استحداث عمليات زراعية من شأنها توفير المياه وتعظيم الإنتاج لزراعة القمح على مصاطب.

وكلف البنا، قطاع الإرشاد الزراعي بإعداد برنامج لتوعية المزارعين بخطورة الإسراف في المياه، فضلا عن عقد ندوات إرشادية للمزارعين لاتباع أفضل النظم الحديثة في الري.

وأشار البنا، إلي أهمية وجود تعاون وثيق مع وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه، وفي نفس الوقت تدبير الاحتياجات المائية لكافة الزراعات على مستوى الجمهورية، ومراعاة التوسع في خطط الاستصلاح والتنمية، وذلك بالإشارة إلى تنفيذ مخطط والتعاون بين وزارتي الري والزراعة بإعداد برنامج لتوعية المزارعين بخطورة الإسراف فى المياه، وعدم ري المسطحات الخضراء والأشجار الخشبية بمياه الشرب.​

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