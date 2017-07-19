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«الماشطة» يقدم مذكرة التحقيق مع ميدو لعرضها على «الجبلاية»

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«الماشطة» يقدم مذكرة التحقيق مع ميدو لعرضها على «الجبلاية» «الماشطة» يقدم مذكرة التحقيق مع ميدو لعرضها على «الجبلاية»

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سلم المستشار محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة، المذكرة الخاصة بالتحقيق مع أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لوادي دجلة، والذى تم أمس بمقر الاتحاد بالجزيرة.

حضر التحقيق «ميدو» برفقته الدكتور محمد الشرقاوي المستشار القانوني له، وسيتم عرض المذكرة على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل لاتخاذ الإجراء المناسب.

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وكان مجلس إدارة الجبلاية، قد قرر إحالة «ميدو» إلى التحقيق لما بدر منه من تجاوزات في مباراة فريقه أمام الأهلي، في بطولة كأس ، وما صدر عنه من تصريحات بعد قرارات لجنة المسابقات تجاه عامر حسين رئيس اللجنة.

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