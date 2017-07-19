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"الهجرة" تُهيب بوسائل الإعلام والمواطنين التعرف على متوفي مصري في ليبيا

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مصراوي Masrawy

"الهجرة" تُهيب بوسائل الإعلام والمواطنين التعرف على متوفي مصري في ليبيا

03:45 م الأربعاء 19 يوليو 2017

متوفي مصري في ليبيا

كتبت- نورا ممدوح:

‏أجرت ‏السفيرة نبيلة مكرم، اتصالات مكثفة بالبعثة الدبلوماسية في ليبيا، للتواصل بشأن المواطن فوزي جابر حسن، أحد المتوفين، بعد أن ناشد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أسرة المتوفي الإسراع في تسليم جثمانه من مركز "يوغراتين الطبي" ‏بعرادة في ‏طرابلس.‏

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمتابعة نقل جثامين المصريين المتوفين بصحراء ليبيا.

وكانت وزارة الهجرة، تلقت شكوى حول حالة المتوفي‎، وبناءً عليه تم التعامل بشكلٍ رسمي مع الأمر، من خلال التواصل ‏مع ‏وزارة الداخلية لمحاولة الوصول إلى محافظة المتوفي سعياً للوصول لأُسرته إلا أنه لم يتم التمكن من الوصول له لتشابه عدد من الأسماء، وتطلب الأمر اسم أم المتوفي وهو ما تعذر الوصول - أيضًا - إليه حتى الآن.‏

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان صحفي، الأربعاء، أن هناك محاولات حالية للاستدلال على أي معلومات أُسرة المتوفي، وأهابت الوزارة وسائل الأعلام أو أي مواطنين في ‏حال ‏التعرف على المتوفي الاتصال برقم الساخن للوزارة 19787.‏

يُذكر أن السلطات الليبية، عثرت على المواطن فوزي جابر حسن، مُلقى على الطريق في حالة إعياء شديدة، وتم ‏نقله ‏لمستشفى خاص بمنطقة تاجورة شرق ‏طرابلس، وذكرت التقارير الطبية أن المذكور مصاب بفيروس‎ سي، وكان يتقيأ دمًا، ولم يستدل ‏منه ‏على أي معلومات أخرى.

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