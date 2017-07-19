أخبار عاجلة

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

سميح ساويرس يدعو رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في استكمال مشروع مدينة زويل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سميح ساويرس يدعو رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في استكمال مشروع مدينة زويل

03:41 م الأربعاء 19 يوليو 2017

سميح ساويرس يدعو رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في استكمال مشروع مدينة زويل

رجل الأعمال سميح ساويرس

كتب- محمد قاسم:

أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم، عن سعادته بالمشاركة في إنشاء مشروع مدينة زويل، مؤكدا أن العالم الراحل أحمد زويل كان يتمنى رؤية ما تحصده المدينة من تقدم.

ودعا ساويرس، رجال الأعمال ممن استفادوا من خيرات هذا البلد، ومن يستطيع من المصريين لدعم مشروع مدينة زويل واستكمال مابعدها العالم الراحل أحمد زويل، مشيرا إلى أن دعم مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشروعات التي تخدم المجتمع يساهم في تشجيع أيضا على تبني مشروعات جديدة.

وقال ساويرس، في كلمته بحفل نظمته المدينة ومؤسسة الخير اليوم الأربعاء، إن مدينة زويل ستضع مصر ضمن الدول المتقدمة علي مستوى العالم بما فيها من إمكانيات علمية كبيرة.

وأضاف ساويرس، أن المدينة ليست في عزلة عن المجتمع بل جزء منه، وبالتالي لابد من دعمها.

ووقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة الخدمة العلمية المقدمة للطلاب من خلال توفير منح دراسية بالمدينة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية من منحة خريجي مدارس المتفوقين، وأبناء الصعيد والمناطق الحدودية.

ويشهد توقيع البرتوكول، الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، بحضور الإعلامية لميس الحديدي، والفنان محمد صبحي، سفير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مدينة زويل: نضم أفضل الطلاب في مصر.. ونهدف لخدمة المجتمع ونهضته

    أخبار

  • بدء احتفالية مدينة زويل ومصر الخير بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء

    أخبار

  • مدينة زويل: في طريقنا لإخلاء مباني جامعة النيل والانتقال للمقر الجديد

    أخبار

  • مدينه زويل تستعد للانتقال للمقر الجديد بـ 6 أكتوبر وإخلاء مقر جامعة

    أخبار

إعلان

3d6915a446.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية