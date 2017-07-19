سميح ساويرس يدعو رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في استكمال مشروع مدينة زويل

كتب- محمد قاسم:

أعرب رجل الأعمال سميح ساويرس عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم، عن سعادته بالمشاركة في إنشاء مشروع مدينة زويل، مؤكدا أن العالم الراحل أحمد زويل كان يتمنى رؤية ما تحصده المدينة من تقدم.

ودعا ساويرس، رجال الأعمال ممن استفادوا من خيرات هذا البلد، ومن يستطيع من المصريين لدعم مشروع مدينة زويل واستكمال مابعدها العالم الراحل أحمد زويل، مشيرا إلى أن دعم مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشروعات التي تخدم المجتمع يساهم في تشجيع الحكومة أيضا على تبني مشروعات جديدة.

وقال ساويرس، في كلمته بحفل نظمته المدينة ومؤسسة مصر الخير اليوم الأربعاء، إن مدينة زويل ستضع مصر ضمن الدول المتقدمة علي مستوى العالم بما فيها من إمكانيات علمية كبيرة.

وأضاف ساويرس، أن المدينة ليست في عزلة عن المجتمع بل جزء منه، وبالتالي لابد من دعمها.

ووقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصر الخير، لرفع كفاءة الخدمة العلمية المقدمة للطلاب من خلال توفير منح دراسية بالمدينة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية من منحة خريجي مدارس المتفوقين، وأبناء الصعيد والمناطق الحدودية.

ويشهد توقيع البرتوكول، الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، بحضور الإعلامية لميس الحديدي، والفنان محمد صبحي، سفير مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مجدي يعقوب، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس سميح ساويرس، عضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.