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"القومي للمرأة": ٩٩٠ مشهد عنف ضد النساء خلال مسلسلات رمضان

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مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": ٩٩٠ مشهد عنف ضد النساء خلال مسلسلات رمضان

03:34 م الأربعاء 19 يوليو 2017

كتبت - هاجر حسني:

قالت سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس رصد 990 مشهد عنف ضد النساء في عدد من الاعمال الدرامية التي تم إذاعتها خلال شهر رمضان الماضي، بواقع 530 مشهد تضمن اضطهاد وشعور بالدونية، وعنف مادي بواقع 326 مشهد متمثل في السب والضرب، فيما كان الرجل هو مصدر العنف الأول في 839 مشهد، مؤكدةً أنها ظاهرة تستحق التحليل.

وأضاف القليني، خلال كلمتها في مؤتمر عرض المؤشرات النهائية للجنة الرصد للأعمال الفنية المقدمة في رمضان، الأربعاء، أن المجلس رصد جميع الأعمال التي أذيعت خلال شهر رمضان الماضي، والبالغ عددها 30 مسلسلًا، وتم تصميم استمارة تحليل مضمون من قبل لجنة ضمت خبراء وطلاب من كلية علوم الاتصال بكلية عين شمس، فضلًا عن متابعة موقف الصحف والنقاد.

وأشارت القليني، إلى أن العنف ضد المرأة جاء في صدارة القضايا التي رصدها المجلس بالأعمال الدرامية، ثم المشكلات الأسرية، ثم عمل المرأة وتربية الأبناء.

ولفتت القليني، إلى أن معظم المسلسلات ركزت على إبراز الخيانة الزوجية وخاصةً خيانة النساء، قائلةً:" إن هذه صورة ليست صحيحة عن المرأة المصرية".

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