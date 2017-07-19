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ويست بروميتش يخسر أمام ليستر سيتي بمشاركة «حجازي»

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ويست بروميتش يخسر أمام ليستر سيتي بمشاركة «حجازي» ويست بروميتش يخسر أمام ليستر سيتي بمشاركة «حجازي»

التحرير

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فاز ليستر سيتي، على نظيره وست بروميتش، بنتيجة (7-6) بركلات الترجيح، في المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في هونج كونج.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي انتهت بفوز فريق الثعالب (7-6).

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وشهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي، لاعب الوطني، والمنتقل حديثًا لصفوف فريق وست بروميتش أساسيًا حتى الدقيقة 65.

وقدم حجازي أداء جيدًا في الدفاع وأهدر فرصة خطيرة برأسه اصطدمت بلاعب ليستر ليطلب اللاعب المصري، ركلة جزاء لكن الحكم قرر استمرار اللعب.

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التحرير

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