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مصادر بـ«التعليم»: مقترح لبدء الدراسة في منتصف سبتمبر المقبل

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مصادر بـ«التعليم»: مقترح لبدء الدراسة في منتصف سبتمبر المقبل مصادر بـ«التعليم»: مقترح لبدء الدراسة في منتصف سبتمبر المقبل

التحرير

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قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تتوصل حتى الآن الى أي شئ رسمي خاص ببداية العام الدراسي الجديد 2018، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام قد قام بعمل مقترح للخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي على أن تبدأ الدراسة يوم 15 سبتمبر القادم، وذلك عقب إنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك بأيام.

أوضحت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم قد أرسلت المقترح إلى وزارة التعليم العالي وفى إنتظار ردها بعد انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

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فيما أكد أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل اﻻجتماعى بشان انعقاد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وتحديد موعد بدء العام الدراسى الجديد 2018 ليس له أساس من الصحة تمامًا، حيث أن المجلس الأعلى  للتعليم قبل الجامعي لم ينعقد بعد ولم يتحدد موعد انعقاده.

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التحرير

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